Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро - на 8 септе…
Средната цена на дизеловото гориво в страната днес за първи път достигна 1,90 евро за литър, като само за седмица се е покачила с 0,04 евро - на 8 септе…
Десетки служители ще бъдат преместени от една структура на държавната администрация в друга в следващите седмици. Разместванията предстоят покрай сериоз…
Кметът на Бургас Димитър Николов откри учебната година в новия филиал на Основно училище „Александър Георгиев - Коджакафалията“ в квартал &b…
Четири посоки в изкуството – театрален плакат, живопис, дигитална графика и запазена марка, събират богатия и разпознаваем творчески свят на Стойк…
Изнесените факти от експертите са потресаващи и са тревожни за бъдещето ни като общество. Това каза министър-председателят Румен Радев пред журналисти в…
Галерия-музей „Георги Баев“’ има удоволствието да Ви покани на 28-то издание на изложба „Звук и цвят“. Събитието е на …
Бюджетната процедура за 2027 г. започна, обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. „Изпратено е писмо до всички министерства и пър…
България си поставя амбициозна цел - до 2029 г. да посреща поне 800 000 туристи от Полша. Това обяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модев…
Европейската комисия подготвя нови правила, ограничаващи достъпа на деца под 15 години до социалните мрежи. Според информация на "Политико", позоваваща …
Преди първия учебен ден на над 127 000 деца до четвърти клас и в осми клас е отпусната еднократна помощ за ученици от 153 евро от Агенцията за соци…
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