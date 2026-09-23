Президентската двойка Андрей Гюров и Георги Кандев ще са под номер 4 в бюлетината на президентските избори на 25 октомври, а Илияна Йотова и Кирил Вълчев - под номер 25.

Днес Централната избирателна комисия (ЦИК) проведе жребият за определяне на номерата в бюлетината за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 25 октомври 2026 г.

В ЦИК са постъпили документи за регистрация на 28 кандидатски двойки за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени за 25 октомври 2026 г. 21 от тях са издигнати от инициативни комитети, а 7 - от партии.

Само трима от кандидатите са подкрепени от парламентарно представени сили. Това са настоящият президент Илияна Йотова в двойка с Кирил Вълчев. Подкрепа за тях дадоха редица партии, включително "Прогресивна България".

Ето как се разпределиха номерата в бюлетината:

Андрей Гюров и Георги Кандев - номер 4

Илияна Йотова и Кирил Вълчев - номер 25

Костадин Костадинов и Петър Волгин ("Възраждане") - номер 11

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - номер 18

Радостин Василев и Красимир Манов (партия МЕЧ) - номер 17

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева ("Величие") - номер 19

Волен Сидеров и Славчо Велков - номер 21

Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов - номер 15

Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов ("Народна Партия Истината и само Истината") - номер 27

Нако Стефанов и Нина Ламбова - номер 7

Камен Тасков и Галя Иванова - номер 6

Борис Анзов и Бранимир Мичев - номер 13

Методи Бъчваров и Ленин Велинов Станоев - номер 8

Александър Томов и Сергей Инджов ("Българска социалдемокрация-Евролевица") - номер 12

Мария Колева и Валери Велковски (партия "Правото") - номер 10

Боян Расате и Йордан Стоянов Манасиев - номер 26

Величка Георгиева и Росен Иванов - номер 20

Искра Недева и Стоян Георгиев - номер 23

Иванка Цветанова–Петкова и Панайот Кючуков - номер 3

Николай Ненчев и Цвета Кирилова (БЗНС) - номер 22

Иво Лулчев и Стефан Попов - номер 16

Пламен Пасков и Светозар Съев - номер 24

Йордан Малджански и Валентин Христов - номер 5

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев - номер 9

Георги Димов и Димитър Шивиков - номер 1

Росен Миленов и Иван Иванов - номер 2

Румяна Ченалова и Георги Георгиев - номер 14