Народното събрание (НС) отмени временната забрана за износ и вътреобщностни доставки на нефтопродукти към други държави от Европейския съюз (ЕС). Решението отменя мярката, въведена от парламента на 31 октомври 2025 г.

Защо беше въведена забраната

Ограничението обхващаше определени нефтопродукти, при които имаше риск от изкуствено повишаване на цените.

Мотивите бяха свързани с гарантирането на енергийната сигурност и стабилността на вътрешния пазар на горива на фона на санкциите на САЩ срещу руски енергийни компании, включително свързани с групата "Лукойл".

Тогава председателят на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев заяви, че България разполага с горива за шест месеца напред, припомня "Фокус".

В мотивите за отмяната се посочва, че обстоятелствата, довели до въвеждането на забраната, вече са променени. Според тях санкциите на САЩ и Обединеното кралство вече не се прилагат спрямо групата "Лукойл" в България, включително "Лукойл Нефтохим Бургас", заради предоставени специални дерогации.

В българската част на групата е назначен и особен търговски управител, което според мотивите гарантира непрекъсваемостта на дейността на дружествата.

Забраната създавала проблеми за бизнеса

Според вносителите рисковете, довели до ограничението, са преодолени. Продължаването на забраната създавало административни и организационни пречки пред бизнеса с горива, затруднявало оперативната дейност на "Лукойл Нефтохим Бургас" и водело до загуби за оператори, които не могат да изпълняват договорите си с международни контрагенти.



В мотивите се посочва още, че запазването на забраната ограничава принципа на свободното движение на стоки в Европейския съюз.

Депутатът от ПБ Слави Василев увери, че отмяната на мярката няма да доведе до повишаване на цените на горивата.

Парламентът отхвърли и предложението на парламентарната група на "Демократична България" цената на бензина и дизела да бъде намалена с 20 евроцента на литър чрез компенсация за всеки зареден литър, с изключение на премиум горивата.