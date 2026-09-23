Повече експресни влакове от София до Варна, Бургас, Видин и Петрич предвижда проектът на График за движение на влаковете за 2027 г. Новото разписание трябва да влезе в сила от 13 декември 2026 г., но преди това ще премине през обществено обсъждане, съобщават от БДЖ.

За София проектът ще бъде представен на 7 октомври пред областните и общинските администрации и гражданите. Срещи са насрочени още за 5 октомври в Горна Оряховица и 6 октомври в Пловдив.

Една от най-съществените промени е по направлението София – Варна, където са предвидени четири нови експресни влака. От столицата влак №201 ще заминава в 6:45 ч., а №203 – в 15:10 ч. В обратната посока от Варна влаковете ще тръгват съответно в 6:30 и 15:30 ч.

Нови възможности се планират и между София и Бургас. По Подбалканската линия е заложен дневен експрес №301, който ще тръгва от София в 10:00 ч. с минимален брой спирания. Обратният влак №302 ще потегля от Бургас в 10:40 ч.

Предвижда се и още един следобеден експрес от София за Бургас през Пловдив. Влак №803 ще заминава от столицата в 16:00 ч., а в обратната посока експрес №802 ще тръгва от Бургас в 8:20 ч.

Нова директна връзка без прекачване трябва да свърже София, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен и Варна чрез експресните влакове №303 и №304.

Проектът предвижда повече възможности и за пътуващите между София и Северозападна България. Експрес №701 ще тръгва от Видин към столицата в 7:25 ч., а №702 от София за Видин – в 14:15 ч. Маршрутът на бърз влак №7631 ще бъде удължен от Лом до София, а влак №7620 ще осигурява директно пътуване от София до Видин.

Промени са заложени и по направлението към Югозападна България. Експрес №502 ще тръгва от Петрич за София в 9:20 ч., като ще позволява връзки в столицата към Бургас и Варна. В обратната посока влак №503 ще заминава от София за Петрич в 15:35 ч.

Проектът включва и бързи влакове по маршрута София – Плевен – Шумен – Бургас и обратно. Чрез тях се предвиждат връзки и за пътуващите от Видин и други населени места в Северозападна България.

От БДЖ посочват, че при изготвянето на разписанието са отчетени ограниченията заради големите инфраструктурни проекти по железопътната мрежа. Особено влияние върху графика оказват строителните дейности в железопътен възел София и по линията София – Пловдив, където пропускателната способност остава ограничена.

В обсъжданията ще участват представители на „БДЖ – Пътнически превози“, Национална компания „Железопътна инфраструктура“, „Ивкони Експрес“ и други заинтересовани страни.

Пътниците могат да изпращат предложения и коментари за разписанията на електронния адрес project_bdz@bdz.bg до 11 октомври 2026 г. След разглеждането им ще бъде преценено кои от предложенията могат да бъдат включени в окончателния график.