Ден след като се заформи спор кога да е началото на учебната година, от министерството на образованието заявиха, че стартът следва да е на 15 септември.

"Новата учебна година трябва да започне на 15 септември, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна". Това са съобщили за БНР от пресцентъра на МОН.

Тъй като тази година 15 септември се пада във вторник, от Сдружението на директорите в средното образование предложиха началото на учебната година да е на 14 септември, понеделник. Според тях започването в понеделник ще позволи един учебен ден да бъде „спестен“ и да бъде добавен към някоя от ваканциите.

Днес обаче от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа" се обявиха против тази идея. "Синдикатът категорично не приема учебната година да започне на 14 септември, както е предложила директорска организация. Учителите няма да участват в този фарс. Нека тези директори, които предлагат това, сами да открият учебната година!", заявиха оттам и припомниха, че са предложили МОН да не калкулира почивните дни като част от ваканцията, а Коледната ваканция да е по-дълга.

Допълнително напрежение по темата внесе и просветният министър проф. Георги Вълчев, който през уикенда посочи пред Нова тв, че тази седмица ще бъде съобщено кой е първият ден от новата учебна година - 14 септември (понеделник) или 15 септември (вторник). По думите му общественото обсъждане на разпределението на ученическите ваканции по време на следваща учебна година вече е приключило, като предстои МОН да разгледа предложенията и да се съобрази с разумните от тях. "По предварителна информация знам, че почти всички предложения долу-горе, разпределени по-равно, са в противоположни посоки, така че ще се опитаме да вземем най-балансираното", каза министърът.

Според училищния закон обаче новата учебна година може да започне само и единствено на 15 септември, припомни и Диян Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета. "Това е ясно регламентирано в Закона за предучилищното и училищното образование - чл. 101, ал. 3, според който учебната година започва на 15 септември, а ако датата е почивен ден - на първия следващ работен ден. Тази дата може да бъде променена единствено чрез изменение на закона, а това изисква съответната законодателна процедура и време", посочи той във фейсбук. Той споделя, че не може да си представи, че министър на образованието би нарушил закона, по който функционира цялата образователна система. "Харесва ни или не - това е законът и той трябва да се спазва", заключи той.

Пролетна ваканция

Междувременно омбудсманът Велислава Делчева излезе с позиция в подкрепа на предложението на МОН пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 г. да бъде от 3 до 11 април 2027 г., включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май 2027 г., който ведомството заяви, че също може да се обсъжда. В нея омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците.

"Съгласно предложения график, учениците ще преминат през изключително продължителен период на 4 месеца интензивно обучение и непрекъснат учебен процес - от 3 януари 2027 г. до 30 април 2027 г., без реална ваканция", подчертава Делчева. По думите й през май и без това има неучебни дни заради държавните зрелостни изпити и официалните празници и това би направило учебния процес допълнително накъсан. Затова според нея запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка.