Президентът отново да има правомощието свободно да назначава служебно правителство – това ще предложи кабинетът, заяви премиерът Румен Радев при представянето на правосъдната реформа.

По думите му промените са част от по-широк пакет за възстановяване на баланса между властите. Радев категорично отхвърли идеята България да премине от парламентарна към президентска република.

„Ще предложим да се върнат правомощията на президента и той да предлага свободно служебни правителства“, заяви Радев.

Премиерът подчерта, че преди законодателните промени да бъдат внесени в парламента, ще бъде проведен сериозен политически дебат. Той призова всички политически сили към диалог.

В управленската програма са заложени още нов Наказателен кодекс, промени в НПК, реформа на ВСС и прокуратурата, ускоряване на съдебните производства и нова рамка за електронно правосъдие.