Бургаска велосипедна общност и Българска фондация „Биоразнообразие“ - клон „Странджа“ организират на 1 август (събота) велотур по маршрута Бургас - Пода - Рибарско селище - Ченгене скеле като част от ученическата кампания „Вело лято“. Инициативата съчетава спорт, обучение, опознаване на природата и устойчив транспорт и насърчава децата и младежите да възприемат велосипеда като безопасно, здравословно и екологично средство за придвижване.

Основен акцент е практическото обучение по безопасно колоездене. По време на прехода участниците ще упражняват правилното движение в група, придвижването по еднопосочни и двупосочни велоалеи, безопасното преминаване през велосипедни и пешеходни пътеки, както и основните правила за поведение в градска среда.

Маршрутът е с дължина 17 км, изминава се за около 2-3 часа, с общо изкачване 125 метра и ниска степен на трудност - 2 от 10, което го прави подходящ за ученици, семейства и всички любители на колоезденето. Трасето е почти изцяло асфалтово и е подходящо за всички видове велосипеди.

Стартът е в 9.30 часа при Кулата на фаропазача (в началото на Морска гара) – една от емблематичните забележителности на Бургас, която е символ на връзката между морската история на града и неговото съвременно развитие.

Следващата спирка е в Природозащитен център „Пода“, където участниците ще научат повече за богатото биоразнообразие, миграцията на птиците и значението на тези ценни екосистеми за опазването на природата. След преминаване през Рибарското селище, финалът е в туристически комплекс „Ченгене скеле“.

Специален акцент е поставен върху интермодалната мобилност - съчетаването на велосипеден и воден транспорт като пример за устойчива градска мобилност. След почивката в Ченгене скеле, участниците ще се завърнат до Бургас с туристическото корабче в 14.30, което е модерен и устойчив модел на придвижване и предлага удобна алтернатива на използването на автомобил. Необходимо е предварително записване на burgascycling@gmail.com до 30 юли (15.00 часа), за да се запазят места на корабчето (цена 9.50 евро).

Всеки ученик може да се включи в кампанията „Вело лято“, като кара велосипед през лятната ваканция и отчита своите километри чрез мобилното приложение WeRide.Today.

Това е първото от поредица групови велокарания през лятото. Организаторите канят учениците и техните семейства да следят страницата на „Вело петък“, където ще бъдат публикувани програмата, маршрутите и подробностите за следващите събития.

„Вело лято“ е продължение на кампанията „Вело петък“, реализирана от БФБ - клон „Странджа“ и Бургаската велосипедна общност в партньорство с Община Бургас като част от проекта „Бургас: Природа на колела“, финансиран от фондация „Обществен борд на TELUS Digital Bulgaria“.