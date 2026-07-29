На 31 юли и 1 август Северният плаж в Бургас, в района под Пантеона, ще бъде домакин на първото издание на Kissed by the Sun – Pop-up Beach Fest by Fineapple Beats – двудневен фестивал със свободен достъп, който обединява плажна атмосфера, спортни активности, уъркшопове, pop-up пространства, красиви залези и внимателно подбрана селекция от съвременни електронни музикални стилове, които ще бъдат саундтракът на това лятно преживяване.



Събитието предлага разнообразна дневна и вечерна програма, подходяща за посетители от всички възрасти. През деня гостите ще могат да се включат в детски творчески работилници, организирани от Casa Triangulo Creativo, както и в плажен волейбол, плажен тенис и други активности. На разположение ще бъде и поп-ъп бар със свежи напитки и авторски коктейли. Част от фестивала ще е и щанд на младежкия бранд Vulgarista.



Музикалната програма започва още в ранния следобед с внимателно подбрана селекция от електронна музика, а с настъпването на вечерта продължава с DJ сетове на млади и утвърдени артисти. Акцент в концепцията на фестивала е подкрепата за новите музикални таланти от Бургас, които ще имат възможност да представят творчеството си пред публика.



Вдъхновен от популярни европейски плажни фестивални формати, Kissed by the Sun поставя началото на нова концепция за летни събития в Бургас, насърчаваща активния начин на живот, срещите между хората и съвременната електронна музикална сцена.



В тазгодишното издание ще участват:

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Zlatan Klinchev

Kristiyana

Martin Stoyanoff

Kandilov

Chukarev

Yordanovv



31 юли 2026 г. | начало: 16:00 ч.

1 август 2026 г. | начало: 14:00 ч.

Северен плаж – Бургас, под Пантеона

Вход свободен



Организаторите канят жителите и гостите на Бургас да станат част от първото издание на фестивала и да споделят два дни, изпълнени с музика, спорт, творчество и незабравими летни емоции край морето.

За повече информация: https://fb.me/e/83SK1twau