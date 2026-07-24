След окончателното гласуване и приемане на Бюджет 2026 опозицията от “Продължаваме промяната” заявиха, че ще поискат от президента Йотова да наложи вето.

“Току-що приетият бюджет е погром над българския бизнес и подарък за българската олигархия”, каза на брифинг в кулоарите на парламента лидерът на ПП Асен Василев. Той добави, че текстовете на приетия закон съдържат няколко противоречиви разпоредби - премахването на текстовете за детската болница, за ремонт на църкви, джамии и други храмове и за общинските проекти.

"Текстовете за детската болница бяха във всеки бюджет от 2022 г. насам, без значение политическите единоборства и партиите в парламента. За пръв път имаме партия - "Прогресивна България", която отказа да гласува текстове за детската болница. Текстовете за общинските проекти, които присъстват от 2024 г. във всеки бюджет, отново не присъстват и за пръв път имаме ситуация, в която един министър еднолично ще се разпорежда с 1 млрд. евро за общините и ще преценява кога, къде и при какви условия ги дава", каза още лидерът на ПП.

"Това е подмяна на управленския мандат, който българите гласуваха на Румен Радев. Този бюджет работи за олигархията не за интереса на гражданите", категоричен е Василев.

Депутатът добави, че ПГ на ПП пуска и петиция срещу план-сметката на мандатоносителя.