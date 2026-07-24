Движението на тежки камиони ще е забранено днес (24 юли) и в неделя (26-и) в следобедните часове за да се повиши безопасността на движение и да се улесни пътуването, събщи Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Ограничението ще е и в двете посоки по автомагистрали „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле, в отсечката от пътен възел "Симитли" (при 376-и км) до граничния преход „Кулата“. Камионите няма да се движат там между 16:00 и 23:00 ч. днес и от 15:30 до 22:00 ч. в неделя.

Така би трябвало да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват към Черноморието и Гърция или пък се връщат оттам.

Ограничението няма да засяга тежки превозни средства, които извършват обществен превоз на пътници, возят опасни товари (ADR), живи животни, бързоразвалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим. Няма да се спират също специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътноподдържащите фирми.

Обходни маршрути за камионите

По време на ограниченията шофьорите на камиони над 12 т, пътуващи от и към Бургас, можи да ползват като алтернативно трасе Подбалканския път I-6.

За пътуващите към и от граничния преход „Кулата“ обходният маршрут е по път II-19 Симитли – Гоце Делчев (от пътна връзка на път I-1 с път II-19 в Симитли до кръстовище с път III-198 в Гоце Делчев, по път III-198 Гоце Делчев – Кулата до кръстовище с път III-1981 в с. Чучулигово и по път III-1981 до кръстовище с път I-1 в с. Кулата и обратно).

Всички шофьори може да използват и други участъци от републиканската пътна мрежа, спазвайки действащата за тях постоянна организация на движение.

За улеснение на движението ще има и реверсивно движение в участъка от път I-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района.

Днес преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София - в една лента. В неделя ще бъдат осигурени две ленти към София, и една – за Кулата. Интензивността на трафика в района се следи непрекъснато и при необходимост реверсивно движение може да бъде въведено и в другите почивни дни, твърди АПИ.

На разположение на шофьорите е интерактивна карта за трафика на сайтовете на АПИ и на Националното тол управление, която показва в реално време броя на преминалите превозни средства за последните 15 минути и за последния час. Картата дава и детайлна информация за натовареността на движението по републиканските пътища.

Още препятствия

Дес за авариен ремонт на настилката и премахване на излишна растителност, временно ще се променя организацията на движение при 10-ти км на АМ "Тракия“, в посока София.

Дейностите ще се извършват между 6:30 ч. и 12:30 ч., като за изпълнението им ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Трафикът ще се осъществява в активната лента.