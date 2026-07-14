Не трябва да бъркаме мира с капитулацията, а България трябва да има активна роля в процесите, свързани с бъдещата сигурност на Европа и Украйна. Това заяви заместник-председателят на ГЕРБ и депутат от ГЕРБ-СДС Даниел Митов пред журналисти в парламента. Коментарът му бе по повод думите на премиера Румен Радев, че мястото на България не е в „коалицията на желаещите“.

По думите на Митов позицията на премиера за неучастие на България в този формат е „много сериозен въпрос“, който засяга начина, по който страната разбира ролята си в Европейския съюз и НАТО. „Не става въпрос само за сигурността в региона и не е само за сигурността на Европа. На мен ми се иска да не бъркаме мира с капитулацията“, каза Митов. Според него отслабването на позициите на защитаващата се страна не допринася за мира, а стимулира агресора да продължава действията си или да не сяда на масата за преговори.

Заместник-председателят на ГЕРБ посочи, че вижда противоречие между подкрепата за Украйна, заявена от Румен Радев на срещата на върха на НАТО в Анкара, и последвалата позиция за неучастие в „коалицията на желаещите“. „Това прилича на опит хем да участва в консенсуса на НАТО, хем да говори нещо на своите избиратели в България. Тази тактика може да сработи известно време, но накрая оставя човек без приятели“, коментира Митов.

Той добави, че според него подобно поведение може да постави България в изолация и да отслаби отношенията ѝ със съюзниците в Европа. Митов заяви още, че България трябва да бъде „на масата, където се взимат решенията“, а не да се оттегля от процесите, определящи бъдещата архитектура на сигурността на Европа.

По думите му Румен Радев още като президент, а сега и като премиер, се води от „погрешна хипотеза“, че Русия неизбежно ще спечели войната в Украйна и Западът трябва да се примири с това. „Вече повече от четири години реалността го опровергава. Украйна нито е лишена от държавност, нито Киев е превзет, нито Русия успява да завземе значителна част от територията на Украйна. НАТО се разширява и нито една от стратегическите руски цели не е постигната“, каза Митов.

Той посочи, че българският интерес е свързан със сигурността на Черноморския регион, ненарушимостта на държавните граници и спазването на международното право. „Затова Украйна трябва да бъде подкрепена, защото това увеличава шансовете за мирни преговори. Агресорът трябва да бъде принуден да седне на масата за преговори“, каза Митов.

Митов коментира и темата за задържането на Стоян Мавродиев, като посочи, че случаят е в компетенциите на разследващите органи. „На 8 април 2020 г., ако не се лъжа, господин Мавродиев беше освободен като изпълнителен директор на Българската банка за развитие от тогавашния премиер Бойко Борисов. Всички претенции към него са в ръцете на следствие и прокуратура. Очакваме институциите, които вършат работата си, да приключат процедурите“, каза Митов.