Лек автомобил се блъсна в линейка край Враца. Инцидентът стана около 15:00 ч. при крайпътно заведение до врачанския язовир.

По първоначална информация след обяд в ресторанта възрастни мъж и жена се качили в автомобила си, паркиран на отбивка. При опит да се включи в движението по обходния път Е-79 шофьорът отнел предимството и се ударил в преминаваща линейка.

От удара специализираният автомобил е излязъл от пътя и се е обърнал в канавка. Екипът на Спешна помощ е транспортирал пациент от врачанското село Липница към болница „Пирогов“.

При катастрофата има пострадали, потвърдиха от Областната дирекция на МВР – Враца.

Очевидци от заведението споделиха, че мъжът и жената са изпили по чаша наливна бира. Пробите за алкохол на двамата са отрицателни. Всички са транспортирани за преглед във врачанската болница. Медицинското лице от линейката е с комоцио, потвърдиха от лечебното заведение, останалите са с леки наранявания. А превозваният пациент от Липен е откаран с друга линейка към „Пирогов“.