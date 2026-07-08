За първи път в историята България е домакин на старт от световните серии WGP#1 – най-престижния шампионат в джет спорта.

От 8 до 12 юли плаж Didi Beach в квартал „Сарафово“ ще се превърне в арена на скорост, майсторство и зрелищни битки по вода, като ще приеме JET SKI WORLD CUP GRAND PRIX – Burgas 2026.

В продължение на пет дни над 300 състезатели от 40 държави ще премерят сили в различните класове на шампионата, а зрителите ще станат свидетели на впечатляващи гонки, високи скорости и битки за световните отличия.



Освен световния елит, родната публика ще има възможност да подкрепи и най-добрите български състезатели, които ще защитават националния престиж в различните класове на шампионата.

Най-младият ни представител е Кристиян Арабаджийски, който ще стартира в клас Slalom Junior 8–13 Spark Stock.

В женската надпревара Women Runabout 1100 Stock България ще бъде представена от две от най-успешните си състезателки – многократните шампионки Ива Найденова и Ивайла Лишкова, които ще се изправят срещу най-силните пилотки в света. За Лишкова това няма да бъде дебют на подобен форум – през миналата година тя участва във финалите на световните серии в Тайланд и вече има опит на най-високото международно ниво.

В клас Expert Runabout 2000 Superstock ще стартира Щерю Арабаджийски – един от най-опитните български състезатели в този спорт.



Иван Тенчев, който през последните години се утвърди като едно от най-перспективните имена в българския аквабайк, ще се състезава в клас Novice Runabout 2000 Stock.



В клас Pro-Am Runabout 2000 Stock България ще бъде представена от Йордан Николов, който също има сериозен международен опит. Той вече е участвал неколкократно във финалите на световните серии в Тайланд, където е завоювал и престижно второ място.



Официалното откриване на Световното първенство ще се състои на 10 юли (петък) от 20:00 часа на плаж Didi Beach в „Сарафово“. По време на церемонията ще бъдат представени всички национални отбори и състезатели, които ще участват в шампионата, а зрителите ще се насладят и на специална артистична програма, подготвена за началото на световната надпревара.



Надпреварата започва в петък, 10 юли, със сериите в класовете WGP#3 и WGP#4, а събота и неделя са запазени за решаващите стартове и шампионските финали, включително финалите в най-престижните класове на световното първенство.



Любителите на моторните спортове ще могат да следят представянето на българските състезатели и в ефира на БНТ и БНТ 3, които през събота и неделя ще излъчват репортажи от най-интересните гонки.

В продължение на пет дни погледите на световния джет спорт ще бъдат насочени към Бургас, който ще посрещне най-добрите пилоти в света в битка за титлите на WGP#1.



