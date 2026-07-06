За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от път I-1, в посока Кулата, към ул. „Цар Борис III“, както и излизането от ул. „Цар Борис III“ към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Същата организация на движение имаше и през лятото на миналата година, когато беше монтирана светофарна уредба и гъвкави ограничители в гр. Кресна. Това улесни пътуването в населеното място и подобри сигурността на движение в града. Светофарът работи с бутон „при поискване“ и хората, желаещи да пресекат първокласния път по пешеходната пътека могат да го направят, след като изчакат съответния сигнал. В началото на зимата колчетата бяха премахнати, за да се осигури почистването и поддържането на пътя.

За ограничаване на левия завой днес ще бъдат отново монтирани гъвкави ограничители в оста на републиканския път. С поставянето им ще се ограничи възможността за извършване на ляв завой към ул. „Цар Борис III“ от път I-1 в посока Кулата, както и излизането от ул. „Цар Борис III“ към път I-1 в посока Кулата. Временната организация в участъка ще важи до 15 септември.