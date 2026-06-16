Цената на петрола Brent падна под 80 долара за барел за първи път от повече от три месеца, след информацията за споразумението между САЩ и Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток, която засили очакванията за съживяване на доставките. Водещите банки на Уолстрийт намалиха прогнозите си за цените, а ключови пазарни показатели се сринаха, съобщава Bloomberg.

Временно споразумение трябва да бъде подписано от двете страни в Швейцария в петък, въпреки че Вашингтон и Техеран все още не са публикували текста на меморандума си.

На този фон глобалният бенчмарк Brent се понижи с цели 4%. Фючърсите паднаха до 79,96 долара за барел, което е първият път, достигайки най-ниското си ниво от 10 март.

Цената на американския сорт West Texas Intermediate се понижи с 4% до 78,12 долара за барел.

Цената на руския суровия петрол Urals спадна до 67,8 долара за барел.