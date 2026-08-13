От края на 90-те години началната страница на търсачката Google остава практически непроменена в основните си елементи. Сега обаче технологичният гигант тества дизайн, при който ключов елемент от потребителския интерфейс отстъпва място на съвременни инструменти с изкуствен интелект. Евентуалната промяна може да засегне значителна част от потребителите, свикнали с класическия вид на сайта, пише Digital.bg.



Към момента няма официално потвърждение от Google за промяната, но според публикуваното съобщение, докато полето за въвеждане на текст остава непроменено, традиционният бутон за задействане на търсенето при част от потребителите е заменен от три бързи връзки към функции за генериране на изображения и анализ на файлове.

Стандартно търсене в мрежата при този нов вариант може да се стартира единствено чрез натискане на клавиша Enter на клавиатурата.

По този начин компанията цели да насочи потребителите по-директно към своите генеративни текстови и визуални възможности.

Промяната се забелязва главно при потребители, които не са влезли в профила си. Новите бутони са с наименования „Create image“, „Ask about files“ и „Brainstorm“, като функциите за анализ на документи и генериране на идеи работят и без активен вход.

Единствено създаването на изображения изисква регистрация, а при влизане в акаунт новият панел отново отстъпва място на познатия изглед.

Засега промяната е част от експериментални A/B тестове, които Google постоянно провежда с ограничени групи от хора. Дали новият дизайн ще бъде въведен за всички, все още не е сигурно, но тестът ясно показва стремежа на компанията да постави изкуствения интелект в самия център на услугите си.

В България Google е сред най-използваните търсачки, а евентуалната промяна може да засегне значителна част от потребителите, свикнали с класическия вид на сайта.

Възможно е местните дигитални експерти и специалисти по оптимизация да следят експеримента, тъй като директният достъп до AI инструменти може значително да промени начина, по който българските потребители търсят информация онлайн.