Специален интернет портал ще показва каква е справедливата стойност на около 20 стоки от първа необходимост, за да служи като ориентир на потребителите. Това съобщи в предаването „Говори сега“ по БНТ председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Константин Проданов от „Прогресивна България“.

Той уточни, че между първо и второ четене на промените наименованието е променено от „справедлива цена“ на „справедлива стойност“, тъй като цената е това, което се плаща, а стойността – това, което се получава. Идеята е държавата да калкулира референтна стойност по методика, която предстои да бъде приета от Министерския съвет. По думите на Проданов това не е ценови таван, а инструмент срещу информационната асиметрия.

Методиката ще стъпва на два подхода. Първият е сравнителен – ще се разглеждат цените на сходни продукти в други държави от ЕС, като се отчитат разликите в ДДС и покупателната способност. Вторият е на принципа „разходи плюс“, който включва цената на едро, оперативните разходи като логистика и заплати, както и нормална търговска надценка.

Проданов коментира, че мярката не е непазарна и се позова на член 102 от Договора за функциониране на ЕС, който забранява налагането на несправедливи цени при злоупотреба с господстващо положение. Преди около месец правителството започна да обсъжда допълнителни мерки срещу спекулата, като тогава част от браншовите организации се обявиха против с мотива, че това ще доведе до по-високи цени.

Депутатът защити и удължаването на забраната за икономически необосновано покачване на цените, която изтича през август. По думите му това е продължение на изискване в Закона за еврото, като целта е да се пресече спекулата. Опасенията от рязко поскъпване съпътстваха целия процес по приемане на еврото.

Проданов призна, че част от увеличенията са икономически обосновани заради външни фактори като кризата в Близкия изток, проинфлационната политика на държавата и кредитната експанзия. „Но наред с нея има и неоснователни причини за повишаване на цените. Това е така наречената спекула или опит да се „лови риба в мътна вода“, заяви той. Според него има индикации, че търговци се готвят да вдигнат ударно цените след изтичането на забраната през август.