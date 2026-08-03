Днес ще бъде предимно слънчево. Над източните и планинските райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) и обявяват жълт код в няколко области заради очаквани горещини. Предупреждението важи за части от Русе, Велико Търново, Пловдив, Пазарджик и Благоевград.

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

За утре (4 август, вторник) ситуацията се променя - жълтият код за горещини ще е в сила в почти цяла България, с изключение на Добрич, Варна, Шумен, Бургас, София област, София град и Перник, където кодът ще остане зелен.

Синоптиците обръщат внимание, че всеки следващ ден през настоящата седмица термометрите ще покачват с градус-два и към края ѝ се очаква пик на горещините в страната за това лято – до 40 градуса. По поречието на Дунав и долината на Струма е възможно да се прескочи тази психологическа граница със стойности до 42-43 градуса, посочва Нова тв.

Според Института за метеорология и хидрология пикът няма да е последният. Прогнозата е, че обичайно горещите региони ще отчетат и около 43 градуса до края на август. Горещата вълна ще обхване целия Балкански полуостров и се очаква да се успокои през втората половина на месеца.

Промяна в обстановката се очаква в дните 7-9 август. Изгледите са за преминаващ студен атмосферен фронт. Динамичната картина в такава конфигурация включва развитието на локални по обхват, но мощни гръмотевични процеси с интензивен дъжд и висок риск от градушка. Ранните прогнози допускат явленията да са на повече места в неделния ден.

През втората пълна седмица на август слънчевата картина у нас ще е придружена с по-динамична облачност. Ще има развитие на локални гръмотевични бури – всяка от тях с потенциал за градушки. Валежите ще са със строго ограничен обхват – главно в западната половина на страната. Предварителните прогнози са към 16 август да премине още едно по-съществено смущение, когато гръмотевичните процеси ще са на повече места.

Горещините ще продължат с леки регионални облекчения. Температурите ще останат най-често в следобедния интервал 32-37 градуса, сутрин – около и над 20.

По Черноморието ще се запази усещането за горещо лято. Преминаващият фронт в края на настоящата седмица ще се засегне части от крайбрежието с по-динамична облачност, но с локални превалявания, с по-голяма вероятност на 9 август. Дневните температури ще са около и малко над 30 градуса поне до 10 август. След това с усилването на североизточните ветрове ще са около и под 30, но отново с усещането за жега. В рамките на текущата седмица тенденцията е морето да е сравнително спокойно.