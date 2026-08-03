70-годишен мъж от Украйна се удави в морето край Слънчев бряг, съобщиха от полицията.
Сигналът за инцидента е подаден около 17:40 ч. в неделя, 2 август, в Районното управление в Несебър. Случаят е станал в района на плажната ивица до хотел „Бургас“ в курортния комплекс.
По данни на полицията украинският гражданин е пристигнал в България с автобус на 27 юли.
Тялото му е откарано в отделението по „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас, където ще бъде извършена аутопсия.
По случая е образувано досъдебно производство.
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