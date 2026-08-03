Три катастрофи с тежко пострадали шофьори станаха през почивните дни в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 31 юли преди село Драчево, поради загуба на контрол катастрофира велосипед, управляван от 48-годишен мъж.

Той е настанен в болница с опасност за живота. Отнново на 31 юли на ул. "Захари Стоянов" в бургаския квартал "Долно Езерово", катастрофира тротинетка, управлявана от 38-годишен мъж.

Той е с черепно-мозъчна травма - с опасност за живота. При друг случай - на 1 август на пътя Карнобат-Айтос, поради загуба на контрол, катастрофира 19-годишна шофьорка.

Тя се е блъснала в дърво. Настанена е в болница - с опасност за живота.