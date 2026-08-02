НИМХ отчита, че юли 2026 г. е сред най-хладните месеци юли през последните 20 години. По Българското Черноморско крайбрежие през месеца са наблюдавани няколко случая на бързо понижение на температурата на морската вода.

Средните месечни температури в населените места са били между 18 и 26 градуса. Най-високата температура е измерена на 20 юли в село Първомай, област Благоевград - 39,3 градуса. Най-студено е било в Драгоман на 26 юли. Отчетени са 4,9 градуса.

На планински връх най-ниската температура е минус 2,6 градуса на връх Мусала на 23 юли. В София най-топлият ден е бил на 18 юли, когато температурите са достигнали 33,4 градуса, а най-ниската е отчетена на 24 юли - 8,9 градуса.

Месечните суми на валежите са между 13% и 371% от климатичната норма. Най-голямото 24-часово количество валеж е 107,1 мм в с. Горен чифлик на 22 юли, когато в района са паднали и едни от най-обилните валежи за месеца. Такива е имало и на 1 юли в община Трън – измереното в с. Долна Мелна количество валеж е 98,4 мм. В София месечната сума валеж е 59,9 мм, което е 93% от нормата.

Заради необичайно ниските температури на 24 юли по най-високите части на Рила и Пирин е превалял сняг, като на места се е образувала и тънка снежна покривка.

Времето по Черноморието през юли

През месеца по Българското Черноморско крайбрежие са наблюдавани няколко случая с бързо понижение на температурата на морската вода.

Най-осезаемо застудяване е регистрирано в района на Шабла в нощта срещу 9 юли, когато вследствие на рязка временна промяна на вятъра от северозапад повърхностните морски води са се отдръпнали, а температурата на водата е спаднала с около 5 градуса – от 22,5 до 17 градуса.

По-слаби понижения – с около 2 градуса – са отчетени в района на Шабла в нощите срещу 10 и 12 юли, в периода между 18 и 21 юли, както и в нощта срещу 27 юли.

В района на Ахтопол температурата на морската вода е спаднала с близо 3 градуса сутринта на 13 юли. Във Варненския залив на 25 юли сутринта е отчетено понижение с близо 5 градуса.

Днешният ден

Слънчево и горещо остава времето в по-голямата част от страната до края на днешния ден. Най-високите температури са измерени в Дунавската равнина, Северозападна и Югозападна България, съобщава НИМХ.

Към 15:00 часа най-високата измерена температура в страната е 34 градуса. Толкова е отчетено в Русе и Лом, както и в Ново село, Сандански и Гоце Делчев.

В много райони температурите са над 30 градуса. 33 градуса са измерени в Свищов, Стара Загора, Благоевград и Кърджали, а 32 градуса – в София, Плевен, Ловеч, Кнежа, Враца, Сливен, Пазарджик, Елхово и Хасково.

По Черноморието температурите са по-ниски – 26 градуса в нос Шабла и нос Емине, 27 градуса в Бургас, Ахтопол и нос Калиакра. Във Варна са отчетени 29 градуса.

Най-хладно е по високите планински върхове – 12 градуса на връх Мусала, 13 градуса на връх Черни връх и на връх Ботев, 19 градуса на връх Мургаш и 20 градуса на Рожен.

През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София се очакват около 31 градуса. Обявен е жълт код за високи температури в пет области – Благоевград, Пловдив и Пазарджик, както и в части от областите Русе и Велико Търново.