Българският национал Александър Николов увенча участието си в тазгодишното издание на волейболната Лига на нациите с двойно индивидуално отличие. Той официално беше обявен за най-добър реализатор и най-ефективен нападател в престижната световна надпревара, независимо от факта, че България не успя да се класира за финалния турнир в Китай.

Николов демонстрира изключителна форма през целия турнир, реализирайки общо 247 точки от атака при забележителна успеваемост от 53.93%.

Тези показатели се оказаха достатъчни, за да го задържат на върха в крайното индивидуално класиране, дори и след изиграването на финалните двубои.

На финала световният №1 – Полша защити титлата си в Лигата на нациите по волейбол, след като победи САЩ с 3:2 гейма (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10) на турнира в Нинбо (Китай).

Така Полша за втора поредна година спечели титлата в Лигата на нациите, докато САЩ останаха със сребърните медали след един от най-драматичните финали в историята на турнира.