България е уверила Иран, че няма да участва във войната срещу Техеран, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи.

По думите му през последните часове подобни обаждания и уверения са били получени и от Великобритания и Украйна.

Багаи съобщи още, че продължаващите разговори с Оман засягат транзитен маршрут през Ормузкия проток, който не е „нито северен, нито южен“.

Той заяви, че Съединените щати не са позволили възстановяването на корабоплаването през протока в срока, определен в меморандума за разбирателство, и са „атакували преди изтичането на договорения период“.

„Отварянето на Ормузкия проток е отделен въпрос от преговорите ни с Оман, тъй като затварянето му е свързано с нарушаването на поетите от САЩ ангажименти“, каза Багаи в интервю за CNN.

Припомняме, че временната мисия на американските военновъздушни сили у нас ще продължи до 1 октомври 2026 г. Според одобреното от парламента проекторешение, в авиобазата ще бъдат базирани до 8 самолета-цистерни, чиято основна цел е логистична подкрепа на операциите на САЩ в региона на Близкия изток, и до 250 американски военнослужещи с лично оръжие, техника и боеприпаси.

Окончателното разрешение за базирането бе гласувано от парламента на 22 юли след постъпване на спешна нота от страна на Съединените щати. Властите в София увериха, че са получени гаранции от Вашингтон за минимизиране на рисковете за националната сигурност, тъй като решението предизвика политически дебати, притеснения сред местното население в община Тунджа и доведе до официални предупреждения от страна на Иран.

Иранският външен министър Абас Арагчи изрази протест срещу решението на България, като повдигна въпроса по време на телефонен разговор, проведен по инициатива на българския външен министър Велислава Петрова, за който българското МВнР съобщи на 30 юли. Той отправи призив София „спешно да преразгледа“ решението.

„Предоставянето на територията на една държава за извършване от друга държава на агресия срещу трета страна представлява акт на агресия“, каза Арагчи, като подчерта, че решението на София е „осъдително и неприемливо.“