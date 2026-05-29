Парламентът събра кворум от 173 народни представители и започна работа.

В дневния ред влизат две допълнителни точки- първо гласуване на помени в Закона за водите и второ гласуване на Законопроект за противодействие на корупцията сред лица заемащи висши публични длъжности.

В днешния парламентарен контрол седем министри ще отговарят на въпроси. Към земеделския министър Пламен Абровски има питане за незаконната сеч и незаконните строежи в местността "Баба Алино" край Варна.

Екоминистърът Росица Карамфилова трябва да даде информация на депутатите за състоянието на речните корита в наводнените райони във Велико Търново и Габрово, а към вътрешния министър Иван Демерджиев има въпрос за спряната актуализация на интерактивната карта за пътнотранспортни произшествия.

Въпроси има и към министъра на културата, здравеопазването, регионалното развитие и министърът на финансите.