Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е разпоредил проверка кои лица се охраняват от НСО и на какво основание им е предоставена държавна охрана. Пред NOVA той заяви, че в част от случаите охраната е възложена от прокуратурата, но според него има и „доста съмнителни“ казуси.

"Случаите, които са доста съмнителни, ще бъдат преразгледани, а там, където е необходимо, ще сезираме прокуратурата да си преразгледат позицията дали е необходима охраната. Защото на обществото са необходими полицаи и хора на улицата, а не такива, които пазят други хора да обикалят заведения", коментира той, но не посочи кои са охраняваните лица.

Вътрешният министър отново подчерта, че не трябва да се правят „адхок“ промени в законите. По думите му в структурата на НСО има редица проблеми, които трябва да бъдат разгледани цялостно.

"НСО трябва безспорно да охранява, но до какво ниво депутати е въпрос на възможности и потенциал на службата. След нея е жандармерията, която може да поеме тази част от депутатите, за които НСО няма ресурс", заяви Иван Демерджиев.

Демерджиев коментира и темата около Делян Пеевски, като посочи, че МВР работи по установяване на произхода на „огромните богатства“ на лидера на ДПС.

По повод информацията за чести полети на Пеевски до Истанбул и Дубай с частен самолет, министърът каза, че всички данни са предадени на компетентните органи, които трябва да преценят дали има основания за досъдебно производство.

„Странно е как човек, санкциониран по „Магнитски“, е могъл финансово да си позволи лукса да лети с частен самолет“, заяви Демерджиев и допусна възможността полетите да са били плащани от трети лица. По думите му става въпрос за над 30 полета до двете дестинации.

Министърът засегна и случая „Петрохан“, като увери, че ще бъде направено всичко необходимо, „за да излезе цялата истина наяве“. Той очаква пълен доклад по разследването в началото на следващата седмица, след който ще стане ясно дали са проверени всички версии и хипотези.