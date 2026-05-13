Здравната система у нас работи на автопилот, като държавата е абдикирала напълно от своите задължения. Това заяви бившият здравен министър д-р Мими Виткова в предаването „Делници“.

Тя посочи, че прекомерната пазарна ориентация е довела до тежко неравновесие между регионите и огромно доплащане от страна на пациентите, което надхвърля 40 процента. Подобни нива на финансова тежест за болните са прецедент в Европейския съюз, като още преди време експертът предупреди за катастофалните последици от превръщането на болниците в тъговски дружества.

Д-р Виткова даде пример с пациент, на когото са поискани 28 000 лева за аортна клапа. Тя описа и случаи на предоперативни консултации за 4000 лева, съдържащи само няколко изречения и три печата, както и допълнително таксуване за избор на екип, дори когато в болницата дежури само един. Липсата на държавен контрол води до постоянни затруднения дори в големите лечебни заведения, а пациентите продължават да доплащат най-много в цяла Европа.

В момента в България функционират над 340 болници спрямо около 140 през 90-те години, но заетостта на леглата е едва около 50 процента. Според бившия министър това изсмуква медицинските кадри и ги концентрира в четири-пет големи града. Резултатът е затваряне на отделения, липса на достъп до специалисти за хората в по-малките населени места и сериозен недостиг на лекари, медицински сестри и патоанатоми. В системата съществуват и огромни диспропорции във възнагражденията, вариращи от 2000 до 50 000 лева.

Профилактиката също е напълно занемарена. Д-р Виткова обясни, че от отпуснати 9 милиона лева за превенция на карцином на матката и дебелото черво е използван едва 1 милион, а останалите средства са върнати в бюджета. Тази липса на организация контрастира с усилията на европейско ниво за борба с онкологичните заболявания и високата предотвратима смъртност у нас, включително от рак на белия дроб.

По повод информациите за пациенти със симптоми на хантавирус в района на пещера Батак, тя успокои, че няма риск от епидемичен взрив и подобни единични случаи се регистрират ежегодно. В същото време експертът предупреди за ръста на антиваксърските настроения след пандемията от COVID-19, което води до пропуски в имунизационния календар и нови огнища на болести като шарка.