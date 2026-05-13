Възможностите за разширяване на сътрудничеството между Бургас и Япония в сферите на образованието, културата и младежкия обмен бяха обсъдени по време на официална среща между заместник-кмета по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина и извънредния и пълномощен посланик на Япония в България Н.Пр. Хисаши Мичигами Суми.

Сред детайлно обсъдените теми бе кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година.

Акцент в срещата бе поставен върху стимулирането на междукултурния обмен и интереса на младите хора към японската култура. Беше отбелязано, че съвременната японска поп култура и манга изкуството предизвикват все по-голям интерес сред младото поколение, което създава отлични възможности за опознаване на японския език, традиции и културни ценности. Като близки до българската публика бяха посочени още бойните изкуства айкидо и джудо, японската кухня както и изкуството оригами.

Посланик Суми сподели идея за изграждане на партньорства между гимназии в Бургас и училища в японски градове, които да реализират съвместни образователни и културни проекти.

От своя страна Весна Балтина подчерта, че в Бургас вече има активен интерес към изучаването на японски език. Такова обучение се предлага в Английска езикова гимназия „Гео Милев“, Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, както и във филиала на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

По време на разговора беше припомнено и успешно реализираното преди години партньорство между Община Бургас и Тояма, което е добра основа за бъдещи съвместни инициативи между двете страни.