Община Бургас напомня на родителите на бъдещите ученици, че от утре, 14 май /четвъртък/ в 08.00 часа електронна система за прием в първи клас ще бъде активирана в режим за кандидатстване. Записването и регистрирането на децата онлайн се извършва на сайта: https://www.uburgas.org/.

Първият етап на записване в първи клас ще продължи до 18.00 часа на 27 май, а резултатите от класирането ще бъдат обявени на 3 юни в електронната система. Родителите на приетите на първо класиране деца ще могат да ги запишат в срок от 5 до 12 юни.

Родителите на неприетите на първо класиране деца /или такива, които не са участвали в първия етап/ могат да променят реда на желанията за второ класиране от 19 юни до 24 юни. Резултатите от второ класиране ще бъдат обявени на 29 юни, а записването ще бъде от 2 до 9 юли.

Тази година приемът в първи клас в община Бургас се увечлиава с още една паралелка в новия филиал на ОУ "Александър Георгиев Коджакафалията" в кв. "Крайморие". Така свободните места в първи клас в бургаските учебни заведения преди началото на приема са над 2100, разпределени в общо 33 училища.

Родителите трябва да знаят, че най-много точки при кандидатстване носи адресната регистрация на детето. Ако детето е живяло над 3 години на декларирания постоянен или настоящ адрес, попадащ в прилежащия район на предпочитаното от вас училище, ще получите 300 точки. Дете с постоянен или настоящ адрес извън съответния прилежащ район на даденото училище, ще получи едва 1 точка. Тези родители, които нямат възможност да направят това онлайн, могат да подадат регистрационния талон на място в даденото учебно заведение.

Най-често срещаната грешка е родители от ж.к. „Възраждане“ да посочат учебно заведение в район „Възраждане“ и така детето им да бъде записано в училище в ж.к. „Меден рудник“. За да няма злоупотреби, декларираният от родителите адрес на местоживеене на детето ще се проверява по служебен път от дирекция ГРАО.