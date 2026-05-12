Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев коментира динамиката на световните петролни пазари. Според експерта основния въпрос не е цената на горивата, а осигуряването на доставките.

“Според мен вече навлизаме в един период, в който сериозно трябва да се замислим, а не толкова за цените, а за това какво ще има като доставки“, заяви Бенчев пред БНТ.

Освобождаване на резерви

Председателят на БПГА посочи, че се използват резерви за стабилизиране на пазара, но те не могат да решат дългосрочния проблем, особено при продължаващо напрежение в ключови региони. “Освободени са и продължават да се освобождават резерви. Даже тази сутрин чух, че президентът Тръмп освободил допълнително американски резерви, за да контролира цената, но докато Ормузкият проток остава затворен, наистина ситуацията остава доста тревожна, защото вече започват да се изчерпват тези резерви“.

Бенчев предупреди, че при продължителна блокада могат да се появят сериозни затруднения в снабдяването на отделни региони и даде пример - “ако протокът не бъде отворен в рамките на месец, в Азия вече виждаме, че има проблеми с керосина”

“Там 50% от полетите са под въпрос, Европа започва да изпитва недостиг. Това ако продължава така, ще се усети и за други продукти. Тоест до юни месец, до края на юни, началото на юли, за да нямаме проблеми в Европа, този въпрос трябва да бъде решен, трудно може да се прогнозира“, посочи експертът.

Натиск върху пазара

Бенчев добави, че при подобно развитие натискът върху пазара ще се разширява и към други енергийни продукти.

“Ако питате мен, пазарите са дори прекалено оптимистични. Това, което забеляза напоследък е една сериозна разлика между фьючърсните пазари, защото тези цените, които виждаме, те са за след 3-4 месеци. Това, което реално се купува днес, фактически и практически. И докато винаги е имало корелация, сега тя е много сериозна”, каза експертът.

Според него дори при евентуално приключване на военните конфликти, ценовият натиск може да остане заради нарастващите рискови премии и застраховки. “Очаквам премиите, които се плащат допълнително към сортовете, които включват застраховки, допълнителни рискове, със сигурност ще бъдат увеличени“, подчерта той.

Бенчев коментира и вътрешния пазар, като отбеляза ръст при бензина - около 2%, 2,5% е повишението на бензина, което се дължи на завишено търсене, лятно поскъпване. Председателят на БПГА добави, че за момента дизелът остава по-стабилен заради постоянни си характер на потребление.