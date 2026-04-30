Политическите формации в парламента формираха 6 парламентарни групи, а "Продължаваме промяната - Демократична България" окончателно се разделиха на две, макар че само преди минути имаха обща декларация след съвместното си явяване на изборите.



Начело на групата на "Прогресивна България" застава Петър Витанов, който е сред лицата с парламентарен опит не само в Народното събрание, но и в европарламента, макар и с мандати от БСП. Заместници ще му бъдат Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисов. Антон Кутев ще отговаря за връзките с медиите.



Председател на ГЕРБ ще е лидерът им Бойко Борисов. Негови заместници са Деница Сачева, Костадин Ангелов и лидерът на СДС Румен Христов.



ДПС ще се ръководи от Делян Пеевски, негови заместници са Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.



"Демократична България" излъчи за шеф на групата Надежда Йорданова. Зам.-председатели ще са Катя Панева (ДСБ) и Божидар Божанов (Да, България), групата ще има и двама секретари.



"Продължаваме промяната" избра за свой председател Николай Денков, а за заместници Ивайло Шотев и Татяна Султанова.



"Възраждане" отново ще се води от Костадин Костадинов, групата ще има само един заместник - Петър Петров. Предстои да бъдат излъчени и заместник председатели на парламента.