Искам да предупредя моите колеги от „Прогресивна България“ - десетдневната еуфория свърши. До дни ще бъдем призвани да поемем отговорност за управлението, до дни ще се сблъскаме със завладяната държава. Хората очакват справедливост. Това каза в декларация от името на "Прогресивна България" Петър Витанов при откриването на 52-рото Народно събрание.

В една държава най-бавно се променят нравите, посочи той.

След няколко пропилени години вече имаме възможност да превърнем българския парламент в двигател на прехода от олигархия към пълноценна европейска демокрация, това е мисията, която ни възложиха избирателите и ние трябва да я изпълним, каза още Витанов.