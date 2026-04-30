На 8 и 9 май ще бъде ограничено паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колоездачната колона на Giro d’Italia. Собствениците на превозни средства ще трябва да ги изместят заради въведените мерки за сигурност.

Екипи на Община Бургас ще извозят автомобилите, които не са били преместени навреме. Колите, които ще бъдат репатрирани на 8 май ще бъдат оставени на паркинга на Северния плаж. Автомобилите, които ще бъдат преместени на 9 май ще бъдат оставени на наказателния паркинг. Престоят на колите ще е безплатен.

На 8 май паркирането ще бъде ограничено по улиците: „Димитър Димов“, „24-ти Черноморски пехотен полк“, бул. „Демокрация“, „Булаир“, бул. „Иван Вазов“, „Индустриална“, „Спортна“, бул. „Тодор Александров“ и улиците, които ги пресичат.

На 9 май обиколката ще премине по улиците: „Александровска“, бул. „Иван Вазов“, „Цар Петър“, „Христо Ботев“, „Одрин“, „Струга“, бул. „Стефан Стамболов“. Ограничението за паркиране ще важи и за улиците, пресичащи трасето.

За удобство на бургазлии и гостите на града, в дните от 6 до 9 май Община Бургас и нейни партньори осигуряват няколко буферни паркинга, които могат да се ползват напълно безплатно.

От 6 до 9 май безплатно ще може да се паркира на:

- Част от паркинга на „Метро“

- Част от паркинга на БИЛЛА Трапезица

На 8 и 9 май ще можете да пракирате безплатно на:

- Вторият етаж на мол „Гранд Плаза“

- паркингът на БДУ „Проф. д-р Асен Златаров“.

На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на:

- Ул. „Одрин“ (между „Трапезица“ и бензиостанция „Лукойл“)

- Бул. „Сан Стефано“ ( между бул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Демокрация“)

На 7 и 8 май паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува.

Паркингът на ул. „Гурко“ ще бъде използван от екипите на участниците. Затова източната му част ще бъде затворена от 1 до 9 май, като в този период няма да има почасово паркиране.

Достъп до паркинга ще имат само абонатите с активен абонамент в западната му част.

Интерактивна карта на затворените улици и осигурените буферни паркинги можете да видите ТУК