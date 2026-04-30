52-ото Народно събрания започна работа.

Първото заседание бе открито от най-възрастния присъстващ народен представител. В 52-рото Народно събрание това е Румен Миланов от "Прогресивна България", е посочено на сайта на парламента.

Народните положиха клетва: „Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа. Заклех се.“ След полагането ѝ народните представители ще подпишат клетвени листове.

Депутатите чуха химна на България и Европейския съюз, като по традиция "Възраждане" бойкотираха и седнаха на химна на ЕС.