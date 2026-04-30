Изключително сериозен здравословен проблем е причината Любен Дилов - син да пропусне първото заседание на 52-рото НС. Това съобщава "Труд News".

По информация на изданието избраният за депутат от ГЕРБ/СДС е получил инсулт и състоянието му е повече от тревожно. В момента се намира в болница в Италия, където е бил, когато се е случило.

За предсрочните парламентарни избори Любен Дилов-син беше втори в листата на ГЕРБ-СДС за 2-ри МИР - Бургас.

Кой е Любен Дилов-син

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя-фантаст Любен Дилов. Завършва 32-ра гимназия в столицата и Факултета по журналистика в Софийския университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Печатни медии”.

От 1990 г. се занимава със създаването на телевизионните предавания “Ку-ку”, “Каналето”, “Хъшове”, “Шоуто на Слави”.

След 2001 г. Дилов-син влиза в политическия живот на България. Той е създател и първи говорител на движение “Гергьовден”, а през 2003 г. става и негов председател.

Народен представител в 40-ото НС от листата на ОДС и в 45, 46, 47, 48, 49, 50 и сегашното 51 НС от листата на ГЕРБ-СДС. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.