Първото заседание на 52-рото Народно събрание ще започне в 10.00 ч. днес.

Кой ще бъде избран за председател на НС?

Очаква се юристката Михаела Доцова да е предложението на Румен Радев за председател на 52-рото НС. Така ще се продължи традицията от последните години жена да ръководи депутатите.

Доцова има опит в държавната администрация - от 2017 г. е в Министерството на околната среда и водите, където е била начело на правната дирекция, главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работила е и като юрист в Народното събрание и в администрацията на София-област.

Начело на парламентарната група на „Прогресивна България“ се очаква да застане бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който има опит и в българското Народно събрание.

Шест, а не пет ще са парламентарните групи

След осмите за последните 5 г. парламентарни избори у нас беше сформирано ясно парламентарно мнозинство.

В новото 52-о Народно събрание влизат 5 политически формации – „Прогресивна България“ на Румен Радев спечели 44.59% подкрепа на изборите, с което спечели 131 мандата в парламента.

На второ място се нарежда ГЕРБ-СДС, спечелила 13.39%, съответно – 39 мандата.

Часове преди откриването на парламента „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, въпреки че се явиха заедно на изборите като коалиция, решиха да регистрират две отделни парламентарни групи. Така ДБ ще има 21 народни представители, а ПП – 16 депутати. ДБ заедно с ПП имаха трети изборен резултат с 12.62%,

ДПС има 21 депутати, като на парламентарните избори спечелиха 7.12% от гласовете.

Шести, но с пети резултат на изборите, са „Възраждане“, която прескочи бариерата за влизане в парламента с 4.26%, и ще има 12 депутати.

Президентът Йотова ще произнесе обръщение

В рамките на първото тържествено заседание на новото Народно събрание политическите формации ще очертаят своите приоритети и първите задачи, с които ще се заемат. Президентът Илияна Йотова също ще отправи обръщение към новоизбраните народни представители.

Всяка партия в 52-рото Народно събрание ще има място на първия ред. Разпределени са и стаите, които ще заемат парламентарните групи. За това се договориха представителите на политическите сили на специална работна среща.

Най-голямата парламентарна група – „Прогресивна България“, ще заеме местата в пленарната зала в център-ляво. ГЕРБ–СДС ще бъде разположена в център-дясно. ПП и ДБ ще заемат крайните десни редици. ДПС ще се позиционира между „Прогресивна България“ и ГЕРБ, а „Възраждане“ получава крайната лява част.

52-рото Народно събрание ще бъде открито по Конституция от доайена сред депутатите – този път това е Румен Миланов от „Прогресивна България“, който е на 77 години. Най-младият депутат е Анна Бодакова, на 23 години.

В този парламент жените ще са една четвърт от всички депутати – за сравнение средният процент за ЕС е 33%. Сумарно най-много, по традиция, ще са юристите и икономистите.

Заявките са Румен Радев да оглави бъдещия Министерски съвет.

52-ото Народно събрание започва без ключови партийни лица. Едно от най-разпознаваемите сред тях – доскорошната председателка на правната комисия Анна Александрова от ГЕРБ-СДС, няма да е депутат. Отпада и бившият спортен министър Красен Кралев, както и Маноил Манев – и двамата от ГЕРБ-СДС. ПП и ДБ губят Деница Симеонова и Васил Пандов, който беше сред здравните експерти на формацията, както и Манол Пейков, който от депутатската банка се връща към издателския си бизнес. Един от ветераните сред депутатите – Йордан Цонев от ДПС, остава извън новия парламент за пръв път от 2005 година насам. Неуспех претърпя и олимпийската шампионка Стефка Костадинова, която също не успя да влезе от листата на ДПС в Пловдив, където партията ѝ получи само 1596 гласа. „Възраждане“ също претърпява тежки загуби – вече не може да разчита на правния си експерт Цвета Рангелова, която беше особено активна на трибуната. Бъдещата парламентарна група остава и без досегашните народни представители Климент Шопов и Стоян Таслаков.