След като встъпиха в длъжност като народни представители, депутатите избраха Михаела Доцова от „Прогресивна България“ за председател на 52-рото Народно събрание на Република България.

Предложението бе прието със 188 гласа „за“, 0 против и 49 „въздържали се“.

Д-р Михаела Доцова е на 42 години, юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над седем години заема позицията директор на дирекция „Правна“. В рамките на ведомството тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на министъра.

Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и административен процес“. Автор е на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право.

Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети. Владее английски език.