Веднага при връчването на мандата „Прогресивна България“ ще е готова с проектосъстава на кабинета си. Това обяви бившият служебен премиер Гълъб Донев на влизане за първото заседание на 52-рото народно събрание.

Предстоят много интересни събития, каза той пред репортерите на входа на парламента.

"В най-скоро време, веднага с връчването на мандатите, с консултациите, които трябва да проведем при президента Илияна Йотова и съответно с връчването на мандатите, ние ще бъдем готови", отговори Донев на въпрос кога ще бъде излъчено правителството.

Купеният и корпоративният вот може да бъде победен с един масов вот - над 51 процента, каза още Донев.

Той заяви, че всичко онова, което предстои да се случи, ще се случи в днешното и следващите заседания. „Има решение на парламентарната група, което ще стане ясно днес на заседанието. Нека да изчакаме, предстоят доста интересни събития“, каза той.

Като нов депутат Донев посочи, че една от основните му цели е възстановяване на авторитета на Народното събрание чрез реални политически дебати, обмен на идеи и ефективна работа.