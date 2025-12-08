Тази седмица, преди началото на коледните и новогодишни празници, политическият сблъсък по улиците и в парламента продължава.

Предстои управляващите да внесат редактираната версия на бюджета за 2026 година, която се появи в рамките на дни. Именно първата версия даде старт на ПП-ДБ и народното недеволство. В същото време в Народното събрание ще бъде гласуван шестият вот на недоверие към правителството, който е на тема икономическа политика.

Финансовите спорове около Бюджет 2026 се пренасят и на улицата. Два политически митинга ще се проведат в София на 9 и 10 декември, които ясно показват разделението в обществото.

На 9 декември, от 18:00 ч., ДПС - Ново начало организира митинг „в защита на стабилността“ и правителството. От формацията призовават гражданите да се противопоставят на „хаоса, омразата и уличните преврати“ и да подкрепят управлението като гарант за сигурност и развитие. Протестът ще е поднадслов "Не на хаоса", "Не на омразата".

"Призоваваме всички членове и симпатизанти на ДПС на митинг в защита на стабилността в държавата. Нека всички заедно да кажем: НЕ на манипулациите! НЕ на хаоса! НЕ на омразата! ДА на стабилността и сигурността! ДА на развитието и реалните резултати! НЕ на уличните преврати! НЕ на насилието и омразата! Ако смятате, че стабилното управление е важно за решаване на нашите проблеми, за развитието на страната, се присъединете към нашия митинг. Развитието се постига чрез работа, а не чрез безцелни призиви, безредие и хаос! Денят е вторник, 9 декември, 18 часа. А локацията за вашето населено място ще намерите на страницата на областната организация на ДПС", пишат от партията.

Областните координатори на ДПС са обявили митинги в Благоевград, Силистра, Враца, Велико Търново и Белица. Структурите в Хасково, Кърджали, Ловеч, Ямбол, Търговище, Русе засега само декларират подкрепа за Пеевски, но не обявяват протест. Митингът на ДПС- Ново начало цели да обедини техните поддръжници около послание за спокойствие, ред и политическа устойчивост.

Във вторник, 9 декември, от 10.00 часа ще бъде свикана бюджетна комисия, на която ще започне първото дебатиране и гласуване по бюджета.

Ден по-късно, на 10 декември, ПП–ДБ свикват национален протест на площад „Независимост“ с искане за оставка на правителството.

От коалицията призовават за „трайно отстраняване от властта на Борисов и Пеевски“ и обявяват протеста за продължение на гражданското недоволство от последните седмици. Именно на това обявено недоволство дава отпор Пеевски. Предишният протест бе безпрецедентен, на улицата излязоха разнородни групи от хора и много млади противници на начина на управление на сега действащото правителство. В София обаче той бе радикализиран.

В същото време правителството ще се изправи срещу шестия вот на недоверие. Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството. Или това са 62 гласа на народни представители. Процедурата по вота се случва броени дни след големия протест на 1 декември, когато демонстранти поискаха оставка на кабинета и промяна в икономическата политика и проекта за бюджет за 2026 г. ПП-ДБ предупредиха, че ако правителството не се оттегли, ще последва вот на недоверие и нови демонстрации.

По Конституция вотът трябва да влезе за обсъждане в пленарната зала не по-късно от 7 дни след неговото внасяне.

Според предварителните парламентарните нагласи със сигурност „за“ ще гласуват вносителите от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ – сумарно техните гласове са 62. Ако добавим и тези на „Възраждане“ и „Величие“ се получават общо 105 народни представители.

Не е ясно как ще гласуват четиримата независими депутати, но и с техните гласове не могат да се съберат необходимите 121 гласа.

Вотът е внесен с мотив „провал в икономическата политика“ – формулировка, която коалицията използва, за да опише инфлационния натиск, данъчни промени, състоянието на публичните финанси и липсата, според тях, на адекватни управленски решения.

Подписалите са изтъкнали точките на провал на правителството: "Действията, довели до негативно развитие на икономиката на страната; Бездействия по ключови реформи, довели до стотици милиони удържани по ПВУ; Лошо и некомпетентно преразпределение на публичния ресурс , който води до по-голяма тежест за работещите и бизнеса".

Вотът поставя на изпитание устойчивостта на управляващото мнозинство на фона на масовите граждански протести от последните седмици и острото политическо противопоставяне. Управляващите заявиха, че вотът е демократично право и ще бъде разгледан по същество.

Докато бюджетът за 2026 година се подготвя за окончателното си преминаване през институциите, улицата дава сигнал, че общественото недоволство и политическата конфронтация далеч не са приключили. Следващите дни ще бъдат решаващи не само за финансовата рамка на държавата, но и за устойчивостта на управлението в условията на нарастващо обществено напрежение. Дали протестът на ПП-ДБ ще роди нов лидер или ще налее повече симпатизанти в нечия партия ще покаже времето. Засега е ясно, че премиерът Росен Желязков отказа да подаде оставка на правителството.

Националният съвет за тристранно сътрудничество предстои официално да обсъди новия проектобюджет за 2026 година – ключов документ, който ще очертае финансовата рамка на държавата в условията на засилено политическо напрежение и социални очаквания. След заседанието бюджетът ще бъде окончателно одобрен от Министерския съвет и внесен за разглеждане в Народното събрание.