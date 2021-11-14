98578 избиратели от област Бургас са гласували в изборите за президен и вицепрезидент. За Народно събрание са гласували 95246 души, сочи справка в РИК-Бургас към 16 ч.
Активността на президентските избори е малко по-голяма – 27,26%. На изборите за Народно събрание тя е 26,34%.
Броят секционни избирателни комисии е общо 761.
Кои общини са първенци в двата вота вижте тук.
Избори за Народно събрание
|НС
|ОБЛАСТ БУРГАС - ИНФОРМАЦИЯ В 16.00 ЧАСА
|Община
|Брой избиратели в основен изб. списък
|Брой избиратели в допълнителен изб. списък
|Брой избиратели
|Брой гласували
|% гласували
|Айтос
|27692
|27,692
|6,258
|22.60
|Бургас
|183198
|183,198
|47,382
|25.86
|Камено
|9945
|9,945
|2,271
|22.84
|Карнобат
|21165
|21,165
|5,142
|24.29
|Малко Търново
|2550
|2,550
|894
|35.06
|Несебър
|20169
|168
|20,337
|5,686
|27.96
|Поморие
|23,114
|23,114
|6,095
|26.37
|Приморско
|5309
|5,309
|1,623
|30.57
|Руен
|28115
|28,115
|9,044
|32.17
|Созопол
|10821
|10,821
|3,143
|29.05
|Средец
|11122
|11,122
|2,875
|25.85
|Сунгурларе
|10391
|1
|10,392
|2,368
|22.79
|Царево
|7474
|7,474
|2,465
|32.98
|Общо
|361497
|361,666
|95,246
|26.34
Избори за президент и вицепрезидент
|ПВР
|ОБЛАСТ БУРГАС - ИНФОРМАЦИЯ В 16.00 ЧАСА
|Община
|Брой избиратели в основен изб. списък
|Брой избиратели в допълнителен изб. списък
|Брой избиратели
|Брой гласували
|% гласували
|Айтос
|27692
|27,692
|6,311
|22.79
|Бургас
|183198
|183,198
|50,172
|27.39
|Камено
|9945
|9,945
|2,286
|22.99
|Карнобат
|21165
|21,165
|5,218
|24.65
|Малко Търново
|2550
|2,550
|896
|35.14
|Несебър
|20169
|168
|20,337
|5,766
|28.35
|Поморие
|23,114
|23,114
|6,170
|26.69
|Приморско
|5309
|5,309
|1,649
|31.06
|Руен
|28115
|28,115
|9,071
|32.26
|Созопол
|10821
|10,821
|3,242
|29.96
|Средец
|11122
|11,122
|2,904
|26.11
|Сунгурларе
|10391
|1
|10,392
|2,379
|22.89
|Царево
|7474
|7,474
|2,514
|33.64
|Общо
|361497
|169
|361,666
|98,578
|27.26
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