98578 избиратели от област Бургас са гласували в изборите за президен и вицепрезидент. За Народно събрание са гласували 95246 души, сочи справка в РИК-Бургас към 16 ч.

Активността на президентските избори е малко по-голяма – 27,26%. На изборите за Народно събрание тя е 26,34%.



Броят секционни избирателни комисии е общо 761.

Кои общини са първенци в двата вота вижте тук.



Избори за Народно събрание

НС ОБЛАСТ БУРГАС - ИНФОРМАЦИЯ В 16.00 ЧАСА Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой гласували % гласували Айтос 27692 27,692 6,258 22.60 Бургас 183198 183,198 47,382 25.86 Камено 9945 9,945 2,271 22.84 Карнобат 21165 21,165 5,142 24.29 Малко Търново 2550 2,550 894 35.06 Несебър 20169 168 20,337 5,686 27.96 Поморие 23,114 23,114 6,095 26.37 Приморско 5309 5,309 1,623 30.57 Руен 28115 28,115 9,044 32.17 Созопол 10821 10,821 3,143 29.05 Средец 11122 11,122 2,875 25.85 Сунгурларе 10391 1 10,392 2,368 22.79 Царево 7474 7,474 2,465 32.98 Общо 361497 361,666 95,246 26.34



Избори за президент и вицепрезидент



