Тенденцията за все повече хора със затлъстяване се задълбочава, а предприетите мерки за превенция на заболяването в световен мащаб все още не дават положителен резултат. В развиващите се страни се наблюдава плато, но в България все още не. Това каза председателят на Българското дружество по метаболитна и бариатрична хирургия доц. Константин Грозев в студиото на "България сутрин".

Тенденциите в България са за увеличаване на честотата на заболелите - всеки четвърти българин е със затлъстяване.

Константин Грозев каза още, че често затлъстяването и сравнявано с тютюнопушенето, но като основна разлика посочи, че първото е личен избор, а второто е хронично заболяване, което изисква лечение и води до други здравословни проблеми.

"Всеки орган или система са засегнати

- висок холестерол, кръвно, омазняване на черния дроб. България е на едно от първите места в ЕС. 30% от децата са с наднормено тегло", посочи гостът данните за България."Трябва масова политика, насочена особено в детска възраст, която да определи някакви рамки и правила. 80-90% от децата запазват теглото си като възрастни и се стига и до операции като метаболитната хирургия, което аз правя", каза доц. Константин Грозев.

Той даде пример как лекари вместо да помогнат на пациентите си, задълбочават проблемите им. "Лекарите трябва да обясняват на пациентите - за съжаление, често се случва да им се каже "отиди, отслабни" и толкова. Това не е решение, а грешно говорене, вкарва тези хора в тежки психологически състояния. В голям процент тези хора не ядат толкова много и полагат усилия да се движат", подчерта той.

В практиката му се е налагало да преглежда 200-килограмов пациент в автомобила му, защото не може да влезе в лекарския кабинет.

"Това са хора, отритнати от българската здравна система, много пъти им е казвано "спри да ядеш", и не са взети мерки навреме. Това е прогресиращо заболяване. Когато не са взети адекватни мерки се стига до обездвижване, настъпват и психологически проблеми, депресират се, настъпват и хранителни разстройства", предупреди доц. Константин Грозев.