Жителите на село Безмер и община Ямбол ще проведат нов протест заради разполагането на американски самолети-цистерни и до 250 военноислужещи на САЩ в авиобаза "Безмер".



Решението за разполагането на до 8 американски военни самолети бе взето от Народното събрание след нота на посолството на САЩ. Военният министър Димитър Стоянов проведе среща с кметовете на населените места, както и с областния управител на Ямбол, за да потуши напрежението.





Гражданският протест ще започне в 18.00 часа днес пред Областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината.