Министерството на отбраната, което има милиарден бюджет, се включи в кампанията за набиране на 7416,15 евро за 3-месечен курс за лечение на дете на баща загинал пилот и майка, която е офицер от българската армия. Това стана с пускането на съобщение на страницата на МО във фейсбук. То гласи: "Приятели и последователи на страницата на Министерството на отбраната и Българската армия, отново се нуждаем от вашата силна съпричастност и вярваме във вашата безусловна подкрепа, за да застанем заедно зад каузата на малката Анастасия".

Става дума за дъщеричката на загиналия пилот Венцислав Дункин, която е на годинка и половина и се бори за здраве и пълноценен живот. Летецът от 12-а авиационна база в Долна Митрополия капитан, както и колегата му подполковник Петко Димитров, загинаха на 13 септември 2024 г., след като самолетът им се разби при подготовка за демонстрационен полет край Граф Игнатиево. Анастасия Дункина е дъщеря на старши лейтенант д-р Елеонора Димитрова, която всеки ден се грижи за живота на другите, а днес води най-трудната битка - за здравето на собственото си дете.

Позицията на Министерството на отбраната във фейсбук предизвика възмущение по социалните мрежи и в публичното пространство - как може ведомство с огромен бюджет, с всевъзможни социални програми и какво ли не друго, да не е отпуснало въпросната сума дори още преди тя да бъде поискана и потърсена и да не е предложено лечение.

"Военнослужещ съм и съм възмутен как не ви е срам да пускате дарителска кампания за детенце на загинал колега. Това е ваш дълг да осигурите най-доброто за това дете при положение че баща й си е дал живота за Българската армия?!!", е написал под поста на МО Димитър Генев. "Направо нямам думи... как е възможно да пускате кампанията точно вие? Ваш служител е загинал, изпълнявайки служебния си дълг. И точно вие нямате 7 хиляди евро? Пак чакате на народа, на бабите и дядовците, които отделят от мизерните си пенсии, дават буквално залъка си. Но не е вие от министерството... нямате грам срам", отбелязва и Калина Бояджиева. "Героите ги изпращаме с военни почести. Семействата им – с IBAN.Това е позор!.", пише Диана Виденова. Десетки бяха още реакциите, които са все тази посока. Само часове по-късно Министерството на отбраната свали публикацията си за дарителската кампания.

Малкото момиченце Анастасия, което дойде на този свят три месеца след смъртта на баща си, води тежка битка за своето възстановяване след претърпян мозъчен инсулт. За успешното ѝ лечение е необходима продължителна специализирана рехабилитация.

Анастасия е претърпяла през юни т.г. исхемичен мозъчен инсулт, причинен от вродена сърдечна малформация. Вследствие на инсулта е засегната двигателната функция на дясната ръчичка и дясното краче, което налага продължителна и интензивна неврорехабилитация. В момента детето е на лечение в Специализираната болница за рехабилитация "Св. София", което е общинско лечебно заведение в София.

Лекарите са категорични, че лечението трябва да продължи без прекъсване, за да има реален шанс тя да възстанови движенията си и да расте, играе и да се развива като всяко друго дете.

"Всеки жест на подкрепа е шанс за едно дете да се усмихва, да играе и да расте пълноценно. Призоваваме всички, които имат възможност, да се присъединят към инициативата и да подкрепят каузата. Да покажем, че силата на българската военна общност е не само в службата, но и в човечността, съпричастността и взаимната подкрепа. Заедно можем да дадем на Анастасия най-ценния подарък - надежда за пълноценно детство и достойно бъдеще", апелираха от Министерството на отбраната.

Дарителската кампания продължава до 1 септември 2026 г.

Можете да помогнете на Анастасия чрез банковата сметка на Сдружението на жените военнослужещи:

Банка: ОББ АД Обединена Българска банка (България) ЕАД

IBAN: BG21UBBS81551016949210

BIC: UBBSBGSF

ВАЛУТА: EUR

Титуляр на сметката: Сдружение на жените военнослужещи