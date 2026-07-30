Новите цени на винетките влизат в сила след ден, от 1 август 2026 г. Те ще са с 30% по-високи от досега, като това ще вкарва по над 54 млн. евро годишно повече в хазната.

Средствата ще отиват за основни ремонти и рехабилитация на третокласни пътища. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на повредени ограничителни системи - мантинели, поставяне на по-устойчива термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в опасни участъци. Друга част от средствата ще бъде вложена в обновяване на софтуерните модули на ТОЛ системата.

Ето с колко скачат цените

За превозните средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, както и за къмпинг автомобили от категория M1, годишната винетка скача на 64,50 евро вместо досегашните 49,60 евро. Цената на тримесечната винетка ще се увеличи на 35,90 евро от досегашните 27,61 евро, а месечната става 19,90 евро вместо 15,34 евро. Седмичната винетка ще поскъпне от 7,67 евро на 10 евро, уикенд винетката става 6,60 евро вместо 5,11 евро, а 24-чадомата става 5,30 от 4,09 евро.

Според технически одити над 35% от второкласната и третокласната пътна мрежа в България, или повече от 7000 км, са в незадоволително или лошо състояние. Съвременните изисквания за пътна безопасност в Европейския съюз налагат внедряването на по-скъпи пасивни системи за защита, интелигентни транспортни технологии, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление.