Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи издирват бившата национална състезателка по художествена гимнастика Симона Пейчева, за да бъде разпитана като свидетел по разследването на смъртта на бизнесмена Владимир Янков, известен с прозвището Владо Загатото.

По информация от разследването Пейчева е била последният човек, който се е срещнал с Янков часове преди той да бъде открит мъртъв в дома си в Банкя. От МВР засега отказват коментар по случая.

Разследването се води за предумишлено убийство, след като първоначалните експертизи установиха, че пожарът в къщата на бизнесмена е бил предизвикан умишлено. Аутопсията предстои да установи и точната причина за смъртта на 56-годишния търговец на кафе и вендинг машини, докато огнеборците вече потвърдиха категорично, че огънят е бил запален умишлено, тъй като на местопроизшествието са открити няколко отделни огнища, от които са се разпространили пламъците.

Сигналът за пожара е получен в 4:14 часа в понеделник в Оперативния център на Столичната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". След като екипите са влезли в къщата, са се натъкнали на обгореното тяло на бизнесмена.

Разследващите незабавно са се заели да установят какво е правил Янков в последните часове от живота си. От комуникация и разпити на свидетели е станало известно, че той е вечерял в известен гръцки ресторант в столичния квартал „Драгалевци" заедно със световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева, която сега органите на реда издирват за разпит.