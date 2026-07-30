На 1 август 2026 г. улица „Алеко Константинов" в Бургас ще се превърне в сцена на необичайно градско събитие - фестивалът „Да седнем на една маса", организиран от три граждански инициативи: „Формулата е в Теб", Girls Just Do и Less is More.

Идеята е проста, но вдъхновяваща: да излезем от дигиталните си балони и да се срещнем на живо – съседи и непознати, млади и стари, местни и гости на града. Защото Бургас е общ дом, а не просто сбор от адреси.

Какво предлага фестивалът?

В центъра на събитието е 25-метровата споделена маса, на която всеки е поканен да донесе любимо домашно хапване, да го сподели със съседа си по маса, да размени рецепта или история - всичко това под звуците на жива музика от местни банди и диджеи, както и с участието на местни танцови школи и артисти, сред които DJ JiJo, Bubble Brothers, Alive Band, Anna, Burgas Big Band, Samirah Oriental Dance, ПК Бургас, морето и приятели, ТГ "Спектър" – Поморие и Вокално студио „Слънчеви капки“.

Фестивалът включва и еко зона “Дворът” - вдъхновяващо място за срещи и разговори на теми, свързани с природата и устойчивия начин на живот. Гостите ще чуят истории за отговорна мода, ще приемат предизвикателството на Българска Фондация Биоразнообразие, ще научат „истории за храната“ от Slow Food Bulgaria, ще получат практични съвети за zero waste готвене и съхранение на храна от Кристина Орсова и ще се впуснат в морско приключение с кауза с Илияна Стоилова и инициативата за по-чисто Черно море WIND2WIN.

В еко зона „Дворът“ посетителите ще открият и кът за свободна размяна на вещи (swap зона) - където всяка стара любима дреха или непотребен кухненски уред могат да получат втори живот и да се превърнат в нова находка за напълно непознат, и то абсолютно безвъзмездно. Тук ще е позиционирана и „Библиотеката за посуда“ – фестивалът е изцяло без еднократна пластмаса и гостите ще могат да вземат или оставят чаши и съдове за многократна употеба, или да се възползват от депозитната система за фестивални чаши (срещу депозит от 2 евро получаваш брандирана чаша, която след събитието можеш да върнеш или да си запазиш за спомен).

На кулинарна сцена „В кухнята" ще се вихрят интересни гости с кулинарни демонстрации на живо - Антония Запрянова от кулинарния блог „Здравословно в кухнята с Тони“ ще ни покаже, че вкусното може да бъде и полезно. Фани от веган сладкарница Fananis ще ни изкуши със здравословни десерти, The Coffee Room ще ни разкрият тайните на матча, Михаела Качарова от Операция „Плюшено Мече“ ще ни отведе до улиците на Уганда, а специалните гости от Manjari ще ни разкрият тайните на здравословната храна.

За най-малките гости е предвидена зона „Детската“ с творчески забавления, които съчетават играта с грижата за околната среда. Най-малките посетители ще се запознаят с техниката плъстене на вълна с Алина, ще изработят еко гъсенички с Галина Желязкова от Детски център и арт зона Оренда, ще се срещнат с необичайните герои от книжките на Деница Кючукова и ще изживеят „тайната на Странджа“ със Станислава Калчева.

Посетителите ще имат на разположение и зона „Барът“ с напитки и пространство за отдих - мястото, където непознатите се превръщат в приятели.

Кога, къде, как да се включим

Фестивалът ще се проведе на 1 август 2026 г. на улица „Алеко Константинов" в Бургас от 16 до 22 часа. Входът е свободен - единственото, което се изисква от посетителите, е усмивка, нещо за споделяне и отворено сърце. Подробности може да следите във фейсбук страницата на събитието тук: https://fb.me/e/7YFpIOdmD

Събитието се провежда в партньорство с Община Бургас и с финансовата подкрепа на Европейския съюз по проект SUBLIME SDGs, съфинансиран по програма DEAR.