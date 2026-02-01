За първи път в Австрия беше използван хирургичен робот „Да Винчи“ от ново поколение при сърдечносъдова операция, съобщиха от Представителството на мрежата за международни връзки на Община Виена в София.

Пациент с остро заболяване от Виена претърпя роботизирана байпас операция, извършена от кардиохирурга д-р Бернхард Винклер в клиниката във Флоридсдорф.

„Тази стъпка бележи важен етап за по-нататъшното развитие на сърдечносъдовата хирургия в Австрия и е от полза най-вече за нашите пациенти. Тя допълнително утвърждава клиниката ни като един от водещите роботизирани центрове в Австрия, а отделението по съдова хирургия като една от най-иновативните институции в Европа“, каза Винклер.

Хирургичният робот „Да Винчи“ се използва в клиниката във Флоридсдорф от 2024 г. Освен в общата хирургия, гинекологията и гръдната хирургия, той вече се прилага и в сърдечната хирургия, се казва в съобщението.





На 67-годишен пациент, страдащ от диабет тип 1 от детството си, е поставен байпас. Този вид интервенции обикновено се извършват с отворен гръден кош, което води до по-дълъг престой в болница, болки, намалена мобилност и повишена честота на инфекции на рани при пациенти с висок риск, се казва в прессъобщението.

Хирургическият робот премахва нуждата за отваряне на гръдния кош, като инструментите се вкарват в тялото през малки разрези на кожата. Операцията преминава леко и по-бързо от традиционната, включително и от безкръвната хирургия.

"Успяхме да помогнем на нашия пациент да се раздвижи сравнително бързо и той напусна болницата в много добро общо състояние само няколко дни след интервенцията. Той дори не се нуждаеше от обезболяващи след операцията", разказа д-р Бернхард Винклер.

Роботизираната сърдечна хирургия с минимално инвазивния си подход позволява по-бързо връщане към ежедневието, по-малко следоперативен стрес и по-бързо възстановяване на всички физически дейности, се посочва в прессъобщението.