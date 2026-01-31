Ново проучване на изследователи от Испански национален център за онкологични изследвания (CNIO) установи, че е възможно тумори на панкреаса при мишки да бъдат напълно елиминирани и да се предотврати повторната им поява чрез прилагане на тройна комбинирана терапия. Ракът на панкреаса е сред най-агресивните злокачествени заболявания и с най-лоша прогноза, отчасти заради бързото развитие на резистентност към лечението. Новото изследване обаче показва, че този проблем може да бъде преодолян чрез едновременно въздействие върху няколко ключови механизма.

„Тези изследвания откриват пътя към разработването на нови комбинирани терапии, които могат да подобрят преживяемостта на пациентите с дуктален аденокарцином на панкреаса“, заявяват авторите в официално съобщение, пише Euronews.

„Резултатите задават посоката за разработване на нови клинични изпитвания“, допълват те.

Резултатите, публикувани в научното списание PNAS, показват, че едновременното насочване към три ключови точки от молекулярния път на онкогена KRAS води до дълготрайна регресия на туморите. В Испания всяка година се диагностицират над 10 300 случая на този вид рак, а петгодишната преживяемост е под 10%.

Ключът към пробива се крие в избягването на резистентността, която се развива, когато онкогенът се блокира само в една точка. Екипът на CNIO е комбинирал експериментален KRAS инхибитор с медикамент, вече одобрен за лечение на рак на белия дроб, както и с протеинов деградер. В резултат туморите изчезват без значими странични ефекти в три различни животински модела.

Въпреки че резултатите могат да се окажат повратна точка в борбата с рака, авторите на изследването призовават към предпазливост.

„Все още не сме в позиция да започнем клинични изпитвания с тройната терапия. Самите автори предупреждават, че оптимизирането на тази комбинация за пациенти ще бъде сложен процес, макар да са уверени, че откритието ще очертае пътя за бъдещи клинични проучвания“, се казва още в публикацията.