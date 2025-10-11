Етажът, на който се намира един апартамент, влияе върху цената му. Но според последните проучвания, мястото, където живеете в една сграда, може да окаже значително влияние не само върху вашия комфорт, но и върху вашето здраве, пише Newsweek.

Мнозина биха сметнали подобно твърдение за преувеличение. Изследване, проведено от Университета в Берн, обаче опровергава това схващане.

Учените анализираха 142 590 смъртни случая в Швейцария - включително хора, живеещи във високи сгради - и стигнаха до изненадващи заключения.

Животът на партерния етаж е по-рисков за здравето

Резултатите от проучването показват, че хората, които живеят на партерния етаж, са с 40% по-склонни да страдат от сериозни белодробни заболявания в сравнение с тези, които живеят на 8-ия етаж или по-горе.

Също така, жителите на по-ниските етажи имат 35% по-висок риск от развитие на сърдечни заболявания, според изданието Telegrafi.

Като цяло, живеещите под 8-ия етаж имат 22% по-висок риск от преждевременна смърт, отколкото живеещите на по-високите етажи.

Изследователите отдават тези разлики на по-високите нива на замърсяване и шум на по-ниските етажи.

Въздухът на нивото на улицата съдържа повече вредни частици от трафика и други градски източници, а постоянният шум влияе върху качеството на съня и следователно върху сърдечно-съдовото здраве.

Животът на голяма надморска височина обаче не е без своите недостатъци. Испанско проучване показа, че хората, които живеят в градски райони, на по-високи етажи и в региони с предимно облачно небе, са по-склонни към сезонни алергии, като алергичен ринит (сенна алергия).

През лятото цветният прашец се издига в атмосферата с повишаване на дневните температури, а вечер, с охлаждането на въздуха, отново се спуска – първо навлизайки в апартаментите на горните етажи през отворени прозорци.

По този начин, жителите, живеещи във високи сгради, може да са по-изложени на полени, отколкото живеещите на партерния етаж.

Анализ на пазара на недвижими имоти показва, че най-търсените апартаменти остават тези, разположени на 1-ви, 2-ри и 3-ти етаж – идеален компромис между достъпност, тишина и безопасност. Така че, в крайна сметка, перфектният етаж е този, който отговаря на вашия начин на живот.