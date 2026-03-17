„Ежедневно имаме много сериозни отговорности. Ето даже сутринта работим по теми, които са свързани с развитието на регионите. Има големи предизвикателства и е различна икономическата картина във всеки един регион в страната. И ние по-лично, по-ангажиращо можем и ще предложим конкретни инициативи, които да бъдат водещи в политиката на ГЕРБ. Така би трябвало да бъде и ако други партии припознаят нашите инициативи като регионално влияние и развитие, ще се радваме. Това е смисълът на политиката“. Това заяви кметът на Бургас Димитър Николов, който заедно с кмета на Стара Загора Живко Тодоров, каза защо този път те не са водачи на листи за парламентарните избори. Те са на среща с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който е категоричен, че в това няма интрига и че двамата кметове ще са част от ново звено в партията. Борисов обяви, че при посещението си в Детската болница в Бургас е бил „изнуден“ да каже, че Николов ще е водач на листата в Бургас, но по време на пътуването му са се разговаряли кметовете да не участват.

„Заедно коментирахме, че не е редно в момента кметовете да влизат в листите. Защо един кмет ще бъде водач на листа в тази ситуация? И ще направя паралел с разликата между предния път, когато бяхме ние. Тогава имаше пет-шест пъти, при които нямаше правителство и хората наистина очакваха вече да може да се състави кабинет, който да изкара държавата през тази политическа криза. Така че ние с Митко затова се включихме тогава. От една страна, за да представим приоритетите на съответните региони пред вас и пред националните фактори – министри и т.н. Но от друга страна, за да може да постигнем резултат, с който да се приключи тази политическа криза, и това се получи тогава“, каза кметът на Стара Загора Живко Тодоров.