Засилено е дежурството на противоракетната отбрана на НАТО в най-висока степен и е увеличена готовността на системите за противовъздушна (ПВО) и противоракетна отбрана (ПРО) на страните от Източния фланг. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Той присъства на тържественото отбелязване на 75-ата годишнина на Трета авиобаза Граф Игнатиево.

„НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция”, каза още Запрянов.

Министърът припомни, че Гърция пребазира една батерия „Пейтриът“, която позволява да се прикрива и българското въздушно пространство.

„Отделно елементи от зенитно-ракетните войски са поставени в по-висока степен на готовност и дежурство заедно с Гърция, Турция и Румъния”, добави той.

Атанас Запрянов посочи, че мероприятията на НАТО по подготовката на войските и укрепване на отбраната продължават и много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни.